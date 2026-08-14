MARA xStock 今日价格

MARA xStock (MARAX) 今日实时价格为 $ 9.59，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MARAX 兑 USD 的汇率为 $ 9.59 每 MARAX。

MARA xStock 目前市值在 $ 184,250 排名第 #-，流通供应量为 19.21K MARAX。过去 24 小时内，MARAX 的交易价格在 $ 9.58（低点）和 $ 9.59（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 15.31，而历史最低价为 $ 8.61。

短期表现方面，MARAX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -13.22%。过去一天，总交易量达到 $ 7.12。

MARA xStock（MARAX）市场信息

市值 $ 184.25K$ 184.25K $ 184.25K 成交量（24H） $ 7.12$ 7.12 $ 7.12 完全稀释市值 $ 84.16M$ 84.16M $ 84.16M 流通量 19.21K 19.21K 19.21K 总供应量 8,776,459.886319838 8,776,459.886319838 8,776,459.886319838

MARA xStock 的当前市值为 $ 184.25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.12。MARAX 的流通量为 19.21K，总供应量是 8776459.886319838，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 84.16M。