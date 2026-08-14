MANTRA USD 今日价格

MANTRA USD (MANTRAUSD) 今日实时价格为 $ 0,997401，过去 24 小时内变化了 0,11%。当前 MANTRAUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0,997401 每 MANTRAUSD。

MANTRA USD 目前市值在 $ 349 122 排名第 #-，流通供应量为 350,03K MANTRAUSD。过去 24 小时内，MANTRAUSD 的交易价格在 $ 0,989995（低点）和 $ 1,014（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,11，而历史最低价为 $ 0,918503。

短期表现方面，MANTRAUSD 在过去一小时内波动了 +0,11%，过去7 天内波动了 +0,13%。过去一天，总交易量达到 $ 19,03K。

MANTRA USD（MANTRAUSD）市场信息

市值 $ 349,12K$ 349,12K $ 349,12K 成交量（24H） $ 19,03K$ 19,03K $ 19,03K 完全稀释市值 $ 349,12K$ 349,12K $ 349,12K 流通量 350,03K 350,03K 350,03K 总供应量 350 031,443616 350 031,443616 350 031,443616

MANTRA USD 的当前市值为 $ 349,12K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19,03K。MANTRAUSD 的流通量为 350,03K，总供应量是 350031.443616，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 349,12K。