MANTRA 价格 (OM)
今天 MANTRA (OM) 的实时价格为 3.85 USD。目前其市值为 $ 3.69B USD。OM 兑换 USD 的价格为实时更新。
MANTRA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 41.75M USD
- MANTRA 当天价格变化为 +1.89%
- 其循环供应量为 958.74M USD
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今天内，MANTRA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.071352。
在过去30天内，MANTRA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2420768350。
在过去60天内，MANTRA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.9654654300。
在过去90天内，MANTRA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.5816943845937203。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.071352
|+1.89%
|30天
|$ +0.2420768350
|+6.29%
|60天
|$ +6.9654654300
|+180.92%
|90天
|$ +2.5816943845937203
|+203.55%
MANTRA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.24%
+1.89%
+5.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. Key Features: • Built using Cosmos SDK, IBC compatible, with CosmWasm supported • Secured via a sovereign PoS validator set • Scalable up to 10k TPS • Built-in Modules, SDKs and APIs to create, trade and manage regulatory compliant RWAs • Improved User Experience to onboard non-native users and institutions to Web3
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|1 OM 兑换 AUD
A$6.16
|1 OM 兑换 GBP
￡3.08
|1 OM 兑换 EUR
€3.696
|1 OM 兑换 USD
$3.85
|1 OM 兑换 MYR
RM17.2095
|1 OM 兑换 TRY
₺135.9435
|1 OM 兑换 JPY
¥605.22
|1 OM 兑换 RUB
₽429.275
|1 OM 兑换 INR
₹330.1375
|1 OM 兑换 IDR
Rp62,096.7655
|1 OM 兑换 PHP
₱223.069
|1 OM 兑换 EGP
￡E.195.503
|1 OM 兑换 BRL
R$23.793
|1 OM 兑换 CAD
C$5.544
|1 OM 兑换 BDT
৳460.075
|1 OM 兑换 NGN
₦5,959.723
|1 OM 兑换 UAH
₴161.931
|1 OM 兑换 VES
Bs196.35
|1 OM 兑换 PKR
Rs1,072.4175
|1 OM 兑换 KZT
₸2,020.9805
|1 OM 兑换 THB
฿131.978
|1 OM 兑换 TWD
NT$126.588
|1 OM 兑换 CHF
Fr3.465
|1 OM 兑换 HKD
HK$29.9145
|1 OM 兑换 MAD
.د.م38.885