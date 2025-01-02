Mantle Staked Ether 价格 (METH)
今天 Mantle Staked Ether (METH) 的实时价格为 3,647.63 USD。目前其市值为 $ 1.57B USD。METH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mantle Staked Ether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.21M USD
- Mantle Staked Ether 当天价格变化为 +3.82%
- 其循环供应量为 431.46K USD
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今天内，Mantle Staked Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +134.22。
在过去30天内，Mantle Staked Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -105.6897144870。
在过去60天内，Mantle Staked Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,517.9407977720。
在过去90天内，Mantle Staked Ether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,150.094700010037。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +134.22
|+3.82%
|30天
|$ -105.6897144870
|-2.89%
|60天
|$ +1,517.9407977720
|+41.61%
|90天
|$ +1,150.094700010037
|+46.05%
Mantle Staked Ether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.24%
+3.82%
+2.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token.
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|1 METH 兑换 AUD
A$5,836.208
|1 METH 兑换 GBP
￡2,918.104
|1 METH 兑换 EUR
€3,501.7248
|1 METH 兑换 USD
$3,647.63
|1 METH 兑换 MYR
RM16,304.9061
|1 METH 兑换 TRY
₺128,797.8153
|1 METH 兑换 JPY
¥573,407.436
|1 METH 兑换 RUB
₽406,710.745
|1 METH 兑换 INR
₹312,784.2725
|1 METH 兑换 IDR
Rp58,832,733.6989
|1 METH 兑换 PHP
₱211,343.6822
|1 METH 兑换 EGP
￡E.185,226.6514
|1 METH 兑换 BRL
R$22,542.3534
|1 METH 兑换 CAD
C$5,252.5872
|1 METH 兑换 BDT
৳435,891.785
|1 METH 兑换 NGN
₦5,646,458.2874
|1 METH 兑换 UAH
₴153,419.3178
|1 METH 兑换 VES
Bs186,029.13
|1 METH 兑换 PKR
Rs1,016,047.3365
|1 METH 兑换 KZT
₸1,914,750.4159
|1 METH 兑换 THB
฿125,040.7564
|1 METH 兑换 TWD
NT$119,934.0744
|1 METH 兑换 CHF
Fr3,282.867
|1 METH 兑换 HKD
HK$28,342.0851
|1 METH 兑换 MAD
.د.م36,841.063