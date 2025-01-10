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Manta mUSD 价格 (MUSD)

USD

Manta mUSD (MUSD) 实时价格图表

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$1.036$1.036
-0.10%(1D)

今天 Manta mUSD (MUSD) 的价格

今天 Manta mUSD (MUSD) 的实时价格为 1.036 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Manta mUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 412.89 USD
- Manta mUSD 当天价格变化为 -0.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Manta mUSD (MUSD) 价格表现 USD

今天内，Manta mUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001048300233551
在过去30天内，Manta mUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0071220856
在过去60天内，Manta mUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0218200248
在过去90天内，Manta mUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0257605747370417

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.001048300233551-0.10%
30天$ +0.0071220856+0.69%
60天$ +0.0218200248+2.11%
90天$ +0.0257605747370417+2.55%

Manta mUSD (MUSD) 价格分析

Manta mUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.031
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$ 1.041
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$ 1.1
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-0.48%

-0.10%

+0.04%

Manta mUSD (MUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 412.89
$ 412.89$ 412.89

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什么是Manta mUSD (MUSD)

mUSD are a collection of LSTs you receive on Manta Pacific when you deposit your tokens into Manta CeDeFi.

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Manta mUSD (MUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 Manta mUSD (MUSD) 的其他问题

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MUSD 兑换为当地货币

1 MUSD 兑换 AUD
A$1.67832
1 MUSD 兑换 GBP
0.83916
1 MUSD 兑换 EUR
1.00492
1 MUSD 兑换 USD
$1.036
1 MUSD 兑换 MYR
RM4.65164
1 MUSD 兑换 TRY
36.68476
1 MUSD 兑换 JPY
¥163.6362
1 MUSD 兑换 RUB
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1 MUSD 兑换 INR
89.1996
1 MUSD 兑换 IDR
Rp16,709.67508
1 MUSD 兑换 PHP
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1 MUSD 兑换 EGP
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