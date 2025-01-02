Manta mETH 价格 (METH)
今天 Manta mETH (METH) 的实时价格为 3,492.26 USD。目前其市值为 $ 53.10M USD。METH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Manta mETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 815.70 USD
- Manta mETH 当天价格变化为 +4.08%
- 其循环供应量为 15.20K USD
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今天内，Manta mETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +136.82。
在过去30天内，Manta mETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -111.4610655160。
在过去60天内，Manta mETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,464.9164619520。
在过去90天内，Manta mETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,114.6402754765757。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +136.82
|+4.08%
|30天
|$ -111.4610655160
|-3.19%
|60天
|$ +1,464.9164619520
|+41.95%
|90天
|$ +1,114.6402754765757
|+46.88%
Manta mETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.21%
+4.08%
+0.71%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
mETH are a collection of LSTs you receive on Manta Pacific when you deposit your tokens into Manta CeDeFi.
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|1 METH 兑换 AUD
A$5,587.616
|1 METH 兑换 GBP
￡2,793.808
|1 METH 兑换 EUR
€3,352.5696
|1 METH 兑换 USD
$3,492.26
|1 METH 兑换 MYR
RM15,610.4022
|1 METH 兑换 TRY
₺123,311.7006
|1 METH 兑换 JPY
¥548,983.272
|1 METH 兑换 RUB
₽389,386.99
|1 METH 兑换 INR
₹299,461.295
|1 METH 兑换 IDR
Rp56,326,766.3078
|1 METH 兑换 PHP
₱202,341.5444
|1 METH 兑换 EGP
￡E.177,336.9628
|1 METH 兑换 BRL
R$21,582.1668
|1 METH 兑换 CAD
C$5,028.8544
|1 METH 兑换 BDT
৳417,325.07
|1 METH 兑换 NGN
₦5,405,948.6348
|1 METH 兑换 UAH
₴146,884.4556
|1 METH 兑换 VES
Bs178,105.26
|1 METH 兑换 PKR
Rs972,769.023
|1 METH 兑换 KZT
₸1,833,192.0418
|1 METH 兑换 THB
฿119,714.6728
|1 METH 兑换 TWD
NT$114,825.5088
|1 METH 兑换 CHF
Fr3,143.034
|1 METH 兑换 HKD
HK$27,134.8602
|1 METH 兑换 MAD
.د.م35,271.826