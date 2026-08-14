Manifesting 今日价格

Manifesting (MANIFEST) 今日实时价格为 $ 0.00915444，过去 24 小时内变化了 10.80%。当前 MANIFEST 兑 USD 的汇率为 $ 0.00915444 每 MANIFEST。

Manifesting 目前市值在 $ 8,238,985 排名第 #-，流通供应量为 900.00M MANIFEST。过去 24 小时内，MANIFEST 的交易价格在 $ 0.00710334（低点）和 $ 0.01049256（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.053044，而历史最低价为 $ 0.00499372。

短期表现方面，MANIFEST 在过去一小时内波动了 +3.27%，过去7 天内波动了 +2.30%。过去一天，总交易量达到 $ 637.24K。

Manifesting（MANIFEST）市场信息

市值 $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M 成交量（24H） $ 637.24K$ 637.24K $ 637.24K 完全稀释市值 $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M 流通量 900.00M 900.00M 900.00M 总供应量 899,998,529.177034 899,998,529.177034 899,998,529.177034

Manifesting 的当前市值为 $ 8.24M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 637.24K。MANIFEST 的流通量为 900.00M，总供应量是 899998529.177034，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.24M。