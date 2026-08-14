MangaNow 今日价格

MangaNow (MGN) 今日实时价格为 $ 0.092998，过去 24 小时内变化了 9.31%。当前 MGN 兑 USD 的汇率为 $ 0.092998 每 MGN。

MangaNow 目前市值在 $ 46,498 排名第 #-，流通供应量为 499.98K MGN。过去 24 小时内，MGN 的交易价格在 $ 0.092964（低点）和 $ 0.102717（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 8.56，而历史最低价为 $ 0.064922。

短期表现方面，MGN 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +13.50%。过去一天，总交易量达到 $ 594.05。

MangaNow（MGN）市场信息

市值 $ 46.50K$ 46.50K $ 46.50K 成交量（24H） $ 594.05$ 594.05 $ 594.05 完全稀释市值 $ 46.50K$ 46.50K $ 46.50K 流通量 499.98K 499.98K 499.98K 总供应量 499,982.372771 499,982.372771 499,982.372771

MangaNow 的当前市值为 $ 46.50K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 594.05。MGN 的流通量为 499.98K，总供应量是 499982.372771，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 46.50K。