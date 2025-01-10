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MANA3 价格 (MANA3)

USD

MANA3 (MANA3) 实时价格图表

$0.101357
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-0.60%(1D)

今天 MANA3 (MANA3) 的价格

今天 MANA3 (MANA3) 的实时价格为 0.101357 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MANA3 兑换 USD 的价格为实时更新。
MANA3 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 969.82K USD
- MANA3 当天价格变化为 -0.63%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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MANA3 (MANA3) 价格表现 USD

今天内，MANA3 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006478269196401
在过去30天内，MANA3 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，MANA3 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，MANA3 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0006478269196401-0.63%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

MANA3 (MANA3) 价格分析

MANA3 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.100727
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$ 0.103176
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$ 0.11482
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-0.12%

-0.63%

-1.69%

MANA3 (MANA3) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 969.82K
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什么是MANA3 (MANA3)

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MANA3 (MANA3) 资源

官网

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MANA3 兑换为当地货币

1 MANA3 兑换 AUD
A$0.16419834
1 MANA3 兑换 GBP
0.08209917
1 MANA3 兑换 EUR
0.09831629
1 MANA3 兑换 USD
$0.101357
1 MANA3 兑换 MYR
RM0.45509293
1 MANA3 兑换 TRY
3.58905137
1 MANA3 兑换 JPY
¥16.00933815
1 MANA3 兑换 RUB
10.36375325
1 MANA3 兑换 INR
8.7268377
1 MANA3 兑换 IDR
Rp1,634.79009371
1 MANA3 兑换 PHP
5.94357448
1 MANA3 兑换 EGP
￡E.5.12460992
1 MANA3 兑换 BRL
R$0.6182777
1 MANA3 兑换 CAD
C$0.14494051
1 MANA3 兑换 BDT
12.36352686
1 MANA3 兑换 NGN
157.14186566
1 MANA3 兑换 UAH
4.28537396
1 MANA3 兑换 VES
Bs5.371921
1 MANA3 兑换 PKR
Rs28.22488379
1 MANA3 兑换 KZT
53.4860889
1 MANA3 兑换 THB
฿3.51506076
1 MANA3 兑换 TWD
NT$3.35086242
1 MANA3 兑换 CHF
Fr0.09223487
1 MANA3 兑换 HKD
HK$0.78855746
1 MANA3 兑换 MAD
.د.م1.01762428