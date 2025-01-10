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MakerX 价格 (MKX)

USD

MakerX (MKX) 实时价格图表

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+1.70%(1D)

今天 MakerX (MKX) 的价格

今天 MakerX (MKX) 的实时价格为 0.099771 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MKX 兑换 USD 的价格为实时更新。
MakerX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 131.26 USD
- MakerX 当天价格变化为 +1.76%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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MakerX (MKX) 价格表现 USD

今天内，MakerX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00172882
在过去30天内，MakerX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0334223870
在过去60天内，MakerX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0226240819
在过去90天内，MakerX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.10291012116251294

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00172882+1.76%
30天$ -0.0334223870-33.49%
60天$ -0.0226240819-22.67%
90天$ -0.10291012116251294-50.77%

MakerX (MKX) 价格分析

MakerX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.09428
$ 0.09428$ 0.09428

$ 0.100317
$ 0.100317$ 0.100317

$ 2.9
$ 2.9$ 2.9

+0.22%

+1.76%

-12.62%

MakerX (MKX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 131.26
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什么是MakerX (MKX)

MakerX is a DAO Token, the DAO is focused on creating a community of holders and backers supporting many non profits and projects around the world.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

MakerX (MKX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 MakerX (MKX) 的其他问题

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MKX 兑换为当地货币

1 MKX 兑换 AUD
A$0.16063131
1 MKX 兑换 GBP
0.08081451
1 MKX 兑换 EUR
0.09677787
1 MKX 兑换 USD
$0.099771
1 MKX 兑换 MYR
RM0.44797179
1 MKX 兑换 TRY
3.53388882
1 MKX 兑换 JPY
¥15.76880655
1 MKX 兑换 RUB
10.1367336
1 MKX 兑换 INR
8.580306
1 MKX 兑换 IDR
Rp1,609.20945213
1 MKX 兑换 PHP
5.83560579
1 MKX 兑换 EGP
￡E.5.04442176
1 MKX 兑换 BRL
R$0.60461226
1 MKX 兑换 CAD
C$0.14367024
1 MKX 兑换 BDT
12.17006658
1 MKX 兑换 NGN
154.44351258
1 MKX 兑换 UAH
4.22929269
1 MKX 兑换 VES
Bs5.287863
1 MKX 兑换 PKR
Rs27.82214106
1 MKX 兑换 KZT
52.45560096
1 MKX 兑换 THB
฿3.45307431
1 MKX 兑换 TWD
NT$3.28845216
1 MKX 兑换 CHF
Fr0.09079161
1 MKX 兑换 HKD
HK$0.77621838
1 MKX 兑换 MAD
.د.م1.00369626