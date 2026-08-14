make no mistakes 今日价格

make no mistakes (CLAUDE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.40%。当前 CLAUDE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CLAUDE。

make no mistakes 目前市值在 $ 14,411.75 排名第 #-，流通供应量为 999.92M CLAUDE。过去 24 小时内，CLAUDE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00416753，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CLAUDE 在过去一小时内波动了 -0.32%，过去7 天内波动了 -0.90%。过去一天，总交易量达到 --。

make no mistakes（CLAUDE）市场信息

市值 $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 总供应量 999,924,143.653247 999,924,143.653247 999,924,143.653247

make no mistakes 的当前市值为 $ 14.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLAUDE 的流通量为 999.92M，总供应量是 999924143.653247，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.41K。