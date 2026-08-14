Make Memes Great Again 今日价格

Make Memes Great Again (MMGA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 MMGA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MMGA。

Make Memes Great Again 目前市值在 $ 33,472 排名第 #-，流通供应量为 999.89M MMGA。过去 24 小时内，MMGA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00134516，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MMGA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.04%。过去一天，总交易量达到 --。

Make Memes Great Again（MMGA）市场信息

市值 $ 33.47K$ 33.47K $ 33.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.47K$ 33.47K $ 33.47K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 总供应量 999,889,871.066908 999,889,871.066908 999,889,871.066908

Make Memes Great Again 的当前市值为 $ 33.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MMGA 的流通量为 999.89M，总供应量是 999889871.066908，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.47K。