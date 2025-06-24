Make ETH Great Again 价格 (MEGA)
今天 Make ETH Great Again (MEGA) 的实时价格为 0.226187 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MEGA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Make ETH Great Again 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Make ETH Great Again 当天价格变化为 +7.96%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Make ETH Great Again 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01667001。
在过去30天内，Make ETH Great Again 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0437894186。
在过去60天内，Make ETH Great Again 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1406913675。
在过去90天内，Make ETH Great Again 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.024571721457157。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01667001
|+7.96%
|30天
|$ +0.0437894186
|+19.36%
|60天
|$ +0.1406913675
|+62.20%
|90天
|$ -0.024571721457157
|-9.79%
Make ETH Great Again 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
+7.96%
-1.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MEGA 兑换 VND
₫5,952.110905
|1 MEGA 兑换 AUD
A$0.34606611
|1 MEGA 兑换 GBP
￡0.16511651
|1 MEGA 兑换 EUR
€0.19452082
|1 MEGA 兑换 USD
$0.226187
|1 MEGA 兑换 MYR
RM0.95903288
|1 MEGA 兑换 TRY
₺8.96379081
|1 MEGA 兑换 JPY
¥32.81294809
|1 MEGA 兑换 RUB
₽17.78960755
|1 MEGA 兑换 INR
₹19.46339135
|1 MEGA 兑换 IDR
Rp3,707.98301328
|1 MEGA 兑换 KRW
₩307.73646098
|1 MEGA 兑换 PHP
₱12.87456404
|1 MEGA 兑换 EGP
￡E.11.32065935
|1 MEGA 兑换 BRL
R$1.24176663
|1 MEGA 兑换 CAD
C$0.30987619
|1 MEGA 兑换 BDT
৳27.6400514
|1 MEGA 兑换 NGN
₦350.67580106
|1 MEGA 兑换 UAH
₴9.47044969
|1 MEGA 兑换 VES
Bs23.297261
|1 MEGA 兑换 PKR
Rs64.1466332
|1 MEGA 兑换 KZT
₸118.05151904
|1 MEGA 兑换 THB
฿7.38274368
|1 MEGA 兑换 TWD
NT$6.67477837
|1 MEGA 兑换 AED
د.إ0.83010629
|1 MEGA 兑换 CHF
Fr0.18321147
|1 MEGA 兑换 HKD
HK$1.77330608
|1 MEGA 兑换 MAD
.د.م2.04699235
|1 MEGA 兑换 MXN
$4.30207674