Make Aliens Great Again 今日价格

Make Aliens Great Again (MAGA) 今日实时价格为 $ 0.00116586，过去 24 小时内变化了 1.10%。当前 MAGA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00116586 每 MAGA。

Make Aliens Great Again 目前市值在 $ 1,140,461 排名第 #-，流通供应量为 978.21M MAGA。过去 24 小时内，MAGA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00131953（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02939673，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MAGA 在过去一小时内波动了 -0.29%，过去7 天内波动了 -6.37%。过去一天，总交易量达到 $ 81.45K。

Make Aliens Great Again（MAGA）市场信息

市值 $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 成交量（24H） $ 81.45K$ 81.45K $ 81.45K 完全稀释市值 $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 流通量 978.21M 978.21M 978.21M 总供应量 978,211,037.842798 978,211,037.842798 978,211,037.842798

Make Aliens Great Again 的当前市值为 $ 1.14M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 81.45K。MAGA 的流通量为 978.21M，总供应量是 978211037.842798，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.14M。