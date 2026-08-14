Main Street Yield 今日价格

Main Street Yield (MSY) 今日实时价格为 $ 0.352798，过去 24 小时内变化了 9.98%。当前 MSY 兑 USD 的汇率为 $ 0.352798 每 MSY。

Main Street Yield 目前市值在 $ 22,841,049 排名第 #-，流通供应量为 64.74M MSY。过去 24 小时内，MSY 的交易价格在 $ 0.352763（低点）和 $ 0.366978（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.04，而历史最低价为 $ 0.097018。

短期表现方面，MSY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +7.87%。过去一天，总交易量达到 $ 246.96。

Main Street Yield（MSY）市场信息

市值 $ 22.84M$ 22.84M $ 22.84M 成交量（24H） $ 246.96$ 246.96 $ 246.96 完全稀释市值 $ 22.84M$ 22.84M $ 22.84M 流通量 64.74M 64.74M 64.74M 总供应量 64,742,605.31075133 64,742,605.31075133 64,742,605.31075133

Main Street Yield 的当前市值为 $ 22.84M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 246.96。MSY 的流通量为 64.74M，总供应量是 64742605.31075133，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.84M。