Main Street USD（MSUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.994007 $ 0.994007 $ 0.994007 24H最低价 $ 0.994105 $ 0.994105 $ 0.994105 24H最高价 24H最低价 $ 0.994007$ 0.994007 $ 0.994007 24H最高价 $ 0.994105$ 0.994105 $ 0.994105 历史最高 $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 最低价 $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） +0.55% 漲跌幅（7D） +0.55%

Main Street USD（MSUSD）当前实时价格为 $0.994009。过去 24 小时内，MSUSD 的交易价格在 $ 0.994007 至 $ 0.994105 之间波动，市场活跃度显著。MSUSD 的历史最高价为 $ 2.0，历史最低价为 $ 0.979364。

从短期表现来看，MSUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.00%，过去 7 天内累计变动为 +0.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Main Street USD（MSUSD）市场信息

市值 $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M 流通量 3.61M 3.61M 3.61M 总供应量 3,607,973.940658719 3,607,973.940658719 3,607,973.940658719

Main Street USD 的当前市值为 $ 3.59M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MSUSD 的流通量为 3.61M，总供应量是 3607973.940658719，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.59M。