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Maidsafecoin Token 价格 (MAID)

USD

Maidsafecoin Token (MAID) 实时价格图表

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-11.50%(1D)

今天 Maidsafecoin Token (MAID) 的价格

今天 Maidsafecoin Token (MAID) 的实时价格为 0.296676 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MAID 兑换 USD 的价格为实时更新。
Maidsafecoin Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 810.20 USD
- Maidsafecoin Token 当天价格变化为 -11.52%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Maidsafecoin Token (MAID) 价格表现 USD

今天内，Maidsafecoin Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0386500716778011
在过去30天内，Maidsafecoin Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1265362894
在过去60天内，Maidsafecoin Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1190923029
在过去90天内，Maidsafecoin Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0350784581160118

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0386500716778011-11.52%
30天$ -0.1265362894-42.65%
60天$ -0.1190923029-40.14%
90天$ -0.0350784581160118-10.57%

Maidsafecoin Token (MAID) 价格分析

Maidsafecoin Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.269033
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$ 0.335505
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--

-11.52%

-35.50%

Maidsafecoin Token (MAID) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 810.20
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什么是Maidsafecoin Token (MAID)

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Maidsafecoin Token (MAID) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Maidsafecoin Token (MAID) 的其他问题

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MAID 兑换为当地货币

1 MAID 兑换 AUD
A$0.4746816
1 MAID 兑换 GBP
0.24030756
1 MAID 兑换 EUR
0.28480896
1 MAID 兑换 USD
$0.296676
1 MAID 兑换 MYR
RM1.32614172
1 MAID 兑换 TRY
10.56463236
1 MAID 兑换 JPY
¥46.15981884
1 MAID 兑换 RUB
29.96130924
1 MAID 兑换 INR
25.662474
1 MAID 兑换 IDR
Rp4,863.54020544
1 MAID 兑换 PHP
17.33477868
1 MAID 兑换 EGP
￡E.14.92576956
1 MAID 兑换 BRL
R$1.78895628
1 MAID 兑换 CAD
C$0.42721344
1 MAID 兑换 BDT
36.17370468
1 MAID 兑换 NGN
460.67552604
1 MAID 兑换 UAH
12.52862748
1 MAID 兑换 VES
Bs16.020504
1 MAID 兑换 PKR
Rs82.73106936
1 MAID 兑换 KZT
157.386618
1 MAID 兑换 THB
฿10.09885104
1 MAID 兑换 TWD
NT$9.71317224
1 MAID 兑换 CHF
Fr0.2670084
1 MAID 兑换 HKD
HK$2.30813928
1 MAID 兑换 MAD
.د.م2.97269352