Mahina Token（MHNA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00061993 $ 0.00061993 $ 0.00061993 24H最低价 $ 0.00063507 $ 0.00063507 $ 0.00063507 24H最高价 24H最低价 $ 0.00061993$ 0.00061993 $ 0.00061993 24H最高价 $ 0.00063507$ 0.00063507 $ 0.00063507 历史最高 $ 0.00074806$ 0.00074806 $ 0.00074806 最低价 $ 0.00029756$ 0.00029756 $ 0.00029756 涨跌幅（1H） +0.32% 涨跌幅（1D） +2.13% 漲跌幅（7D） +4.08% 漲跌幅（7D） +4.08%

Mahina Token（MHNA）当前实时价格为 $0.00063474。过去 24 小时内，MHNA 的交易价格在 $ 0.00061993 至 $ 0.00063507 之间波动，市场活跃度显著。MHNA 的历史最高价为 $ 0.00074806，历史最低价为 $ 0.00029756。

从短期表现来看，MHNA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.32%，过去 24 小时内变动为 +2.13%，过去 7 天内累计变动为 +4.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mahina Token（MHNA）市场信息

市值 $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Mahina Token 的当前市值为 $ 6.35M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MHNA 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.35M。