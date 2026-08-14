Magma Staked Monad 今日价格

Magma Staked Monad (GMON) 今日实时价格为 $ 0.02308656，过去 24 小时内变化了 2.31%。当前 GMON 兑 USD 的汇率为 $ 0.02308656 每 GMON。

Magma Staked Monad 目前市值在 $ 1,628,072 排名第 #-，流通供应量为 70.52M GMON。过去 24 小时内，GMON 的交易价格在 $ 0.02306544（低点）和 $ 0.02367938（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03906158，而历史最低价为 $ 0.01941241。

短期表现方面，GMON 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 +4.49%。过去一天，总交易量达到 $ 247.06。

Magma Staked Monad（GMON）市场信息

市值 $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M 成交量（24H） $ 247.06$ 247.06 $ 247.06 完全稀释市值 $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M 流通量 70.52M 70.52M 70.52M 总供应量 70,520,340.0 70,520,340.0 70,520,340.0

Magma Staked Monad 的当前市值为 $ 1.63M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 247.06。GMON 的流通量为 70.52M，总供应量是 70520340.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.63M。