Magik 价格 (MAGIK)
今天 Magik (MAGIK) 的实时价格为 0.00907772 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MAGIK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Magik 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.42 USD
- Magik 当天价格变化为 +7.67%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Magik 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00064678。
在过去30天内，Magik 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0063688820。
在过去60天内，Magik 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0056909606。
在过去90天内，Magik 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00064678
|+7.67%
|30天
|$ -0.0063688820
|-70.15%
|60天
|$ -0.0056909606
|-62.69%
|90天
|$ 0
|--
Magik 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.49%
+7.67%
-13.43%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MAGIK 兑换 AUD
A$0.0147059064
|1 MAGIK 兑换 GBP
￡0.0073529532
|1 MAGIK 兑换 EUR
€0.0088053884
|1 MAGIK 兑换 USD
$0.00907772
|1 MAGIK 兑换 MYR
RM0.0407589628
|1 MAGIK 兑换 TRY
₺0.321351288
|1 MAGIK 兑换 JPY
¥1.433825874
|1 MAGIK 兑换 RUB
₽0.92819687
|1 MAGIK 兑换 INR
₹0.7815009148
|1 MAGIK 兑换 IDR
Rp146.4148182116
|1 MAGIK 兑换 PHP
₱0.5322267236
|1 MAGIK 兑换 EGP
￡E.0.458878746
|1 MAGIK 兑换 BRL
R$0.0552833148
|1 MAGIK 兑换 CAD
C$0.0130719168
|1 MAGIK 兑换 BDT
৳1.1073002856
|1 MAGIK 兑换 NGN
₦14.0739155336
|1 MAGIK 兑换 UAH
₴0.3838060016
|1 MAGIK 兑换 VES
Bs0.48111916
|1 MAGIK 兑换 PKR
Rs2.5278726884
|1 MAGIK 兑换 KZT
₸4.790312844
|1 MAGIK 兑换 THB
฿0.3149061068
|1 MAGIK 兑换 TWD
NT$0.2999278688
|1 MAGIK 兑换 CHF
Fr0.0082607252
|1 MAGIK 兑换 HKD
HK$0.0706246616
|1 MAGIK 兑换 MAD
.د.م0.0911403088