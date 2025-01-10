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Magik 价格 (MAGIK)

USD

Magik (MAGIK) 实时价格图表

$0.00907772
$0.00907772$0.00907772
+7.60%(1D)

今天 Magik (MAGIK) 的价格

今天 Magik (MAGIK) 的实时价格为 0.00907772 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MAGIK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Magik 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.42 USD
- Magik 当天价格变化为 +7.67%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Magik (MAGIK) 价格表现 USD

今天内，Magik 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00064678
在过去30天内，Magik 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0063688820
在过去60天内，Magik 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0056909606
在过去90天内，Magik 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00064678+7.67%
30天$ -0.0063688820-70.15%
60天$ -0.0056909606-62.69%
90天$ 0--

Magik (MAGIK) 价格分析

Magik 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00843095
$ 0.00843095$ 0.00843095

$ 0.00967404
$ 0.00967404$ 0.00967404

$ 4.43
$ 4.43$ 4.43

+1.49%

+7.67%

-13.43%

Magik (MAGIK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.42
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0.00
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什么是Magik (MAGIK)

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Magik (MAGIK) 资源

白皮书
官网

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MAGIK 兑换为当地货币

1 MAGIK 兑换 AUD
A$0.0147059064
1 MAGIK 兑换 GBP
0.0073529532
1 MAGIK 兑换 EUR
0.0088053884
1 MAGIK 兑换 USD
$0.00907772
1 MAGIK 兑换 MYR
RM0.0407589628
1 MAGIK 兑换 TRY
0.321351288
1 MAGIK 兑换 JPY
¥1.433825874
1 MAGIK 兑换 RUB
0.92819687
1 MAGIK 兑换 INR
0.7815009148
1 MAGIK 兑换 IDR
Rp146.4148182116
1 MAGIK 兑换 PHP
0.5322267236
1 MAGIK 兑换 EGP
￡E.0.458878746
1 MAGIK 兑换 BRL
R$0.0552833148
1 MAGIK 兑换 CAD
C$0.0130719168
1 MAGIK 兑换 BDT
1.1073002856
1 MAGIK 兑换 NGN
14.0739155336
1 MAGIK 兑换 UAH
0.3838060016
1 MAGIK 兑换 VES
Bs0.48111916
1 MAGIK 兑换 PKR
Rs2.5278726884
1 MAGIK 兑换 KZT
4.790312844
1 MAGIK 兑换 THB
฿0.3149061068
1 MAGIK 兑换 TWD
NT$0.2999278688
1 MAGIK 兑换 CHF
Fr0.0082607252
1 MAGIK 兑换 HKD
HK$0.0706246616
1 MAGIK 兑换 MAD
.د.م0.0911403088