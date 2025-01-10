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Magic LUM 价格 (MLUM)

USD

Magic LUM (MLUM) 实时价格图表

$21.4
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+5.20%(1D)

今天 Magic LUM (MLUM) 的价格

今天 Magic LUM (MLUM) 的实时价格为 21.4 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MLUM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Magic LUM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.49K USD
- Magic LUM 当天价格变化为 +5.20%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Magic LUM (MLUM) 价格表现 USD

今天内，Magic LUM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.059
在过去30天内，Magic LUM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.9542534800
在过去60天内，Magic LUM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +19.1621335200
在过去90天内，Magic LUM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +9.620607645406528

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +1.059+5.20%
30天$ -3.9542534800-18.47%
60天$ +19.1621335200+89.54%
90天$ +9.620607645406528+81.67%

Magic LUM (MLUM) 价格分析

Magic LUM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 19.91
$ 19.91$ 19.91

$ 21.67
$ 21.67$ 21.67

$ 33.0
$ 33.0$ 33.0

-0.12%

+5.20%

-9.55%

Magic LUM (MLUM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.49K
$ 11.49K$ 11.49K

0.00
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什么是Magic LUM (MLUM)

The governance and utility token of ShimmerSea.

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Magic LUM (MLUM) 资源

官网

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MLUM 兑换为当地货币

1 MLUM 兑换 AUD
A$34.454
1 MLUM 兑换 GBP
17.334
1 MLUM 兑换 EUR
20.758
1 MLUM 兑换 USD
$21.4
1 MLUM 兑换 MYR
RM96.086
1 MLUM 兑换 TRY
757.988
1 MLUM 兑换 JPY
¥3,382.27
1 MLUM 兑换 RUB
2,174.24
1 MLUM 兑换 INR
1,840.4
1 MLUM 兑换 IDR
Rp345,161.242
1 MLUM 兑换 PHP
1,251.686
1 MLUM 兑换 EGP
￡E.1,081.984
1 MLUM 兑换 BRL
R$129.684
1 MLUM 兑换 CAD
C$30.816
1 MLUM 兑换 BDT
2,610.372
1 MLUM 兑换 NGN
33,126.772
1 MLUM 兑换 UAH
907.146
1 MLUM 兑换 VES
Bs1,134.2
1 MLUM 兑换 PKR
Rs5,967.604
1 MLUM 兑换 KZT
11,251.264
1 MLUM 兑换 THB
฿740.44
1 MLUM 兑换 TWD
NT$705.344
1 MLUM 兑换 CHF
Fr19.474
1 MLUM 兑换 HKD
HK$166.492
1 MLUM 兑换 MAD
.د.م215.284