Magic LUM 价格 (MLUM)
今天 Magic LUM (MLUM) 的实时价格为 21.4 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MLUM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Magic LUM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.49K USD
- Magic LUM 当天价格变化为 +5.20%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Magic LUM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.059。
在过去30天内，Magic LUM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.9542534800。
在过去60天内，Magic LUM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +19.1621335200。
在过去90天内，Magic LUM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +9.620607645406528。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.059
|+5.20%
|30天
|$ -3.9542534800
|-18.47%
|60天
|$ +19.1621335200
|+89.54%
|90天
|$ +9.620607645406528
|+81.67%
Magic LUM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.12%
+5.20%
-9.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The governance and utility token of ShimmerSea.
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|1 MLUM 兑换 AUD
A$34.454
|1 MLUM 兑换 GBP
￡17.334
|1 MLUM 兑换 EUR
€20.758
|1 MLUM 兑换 USD
$21.4
|1 MLUM 兑换 MYR
RM96.086
|1 MLUM 兑换 TRY
₺757.988
|1 MLUM 兑换 JPY
¥3,382.27
|1 MLUM 兑换 RUB
₽2,174.24
|1 MLUM 兑换 INR
₹1,840.4
|1 MLUM 兑换 IDR
Rp345,161.242
|1 MLUM 兑换 PHP
₱1,251.686
|1 MLUM 兑换 EGP
￡E.1,081.984
|1 MLUM 兑换 BRL
R$129.684
|1 MLUM 兑换 CAD
C$30.816
|1 MLUM 兑换 BDT
৳2,610.372
|1 MLUM 兑换 NGN
₦33,126.772
|1 MLUM 兑换 UAH
₴907.146
|1 MLUM 兑换 VES
Bs1,134.2
|1 MLUM 兑换 PKR
Rs5,967.604
|1 MLUM 兑换 KZT
₸11,251.264
|1 MLUM 兑换 THB
฿740.44
|1 MLUM 兑换 TWD
NT$705.344
|1 MLUM 兑换 CHF
Fr19.474
|1 MLUM 兑换 HKD
HK$166.492
|1 MLUM 兑换 MAD
.د.م215.284