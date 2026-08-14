Magic Internet Money 今日价格

Magic Internet Money (MIM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.72%。当前 MIM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MIM。

Magic Internet Money 目前市值在 $ 118,081 排名第 #-，流通供应量为 999.90M MIM。过去 24 小时内，MIM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MIM 在过去一小时内波动了 +1.46%，过去7 天内波动了 +11.85%。过去一天，总交易量达到 $ 2.21K。

Magic Internet Money（MIM）市场信息

市值 $ 118.08K$ 118.08K $ 118.08K 成交量（24H） $ 2.21K$ 2.21K $ 2.21K 完全稀释市值 $ 118.08K$ 118.08K $ 118.08K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 总供应量 999,898,942.001572 999,898,942.001572 999,898,942.001572

Magic Internet Money 的当前市值为 $ 118.08K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.21K。MIM 的流通量为 999.90M，总供应量是 999898942.001572，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 118.08K。