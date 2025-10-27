MAGA Coin BSC（MAGA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.02304683$ 0.02304683 $ 0.02304683 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.58% 漲跌幅（7D） -0.58%

MAGA Coin BSC（MAGA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MAGA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MAGA 的历史最高价为 $ 0.02304683，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MAGA 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -0.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MAGA Coin BSC（MAGA）市场信息

市值 $ 32.48K$ 32.48K $ 32.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 32.48K$ 32.48K $ 32.48K 流通量 202.68M 202.68M 202.68M 总供应量 202,684,020.462133 202,684,020.462133 202,684,020.462133

MAGA Coin BSC 的当前市值为 $ 32.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MAGA 的流通量为 202.68M，总供应量是 202684020.462133，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.48K。