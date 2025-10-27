MAFIA AI by Virtuals（MAFIA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00009334 24H最高价 $ 0.00021929 历史最高 $ 0.00032125 最低价 $ 0.00005047 涨跌幅（1H） -4.38% 涨跌幅（1D） +86.94% 漲跌幅（7D） +194.28%

MAFIA AI by Virtuals（MAFIA）当前实时价格为 $0.00018541。过去 24 小时内，MAFIA 的交易价格在 $ 0.00009334 至 $ 0.00021929 之间波动，市场活跃度显著。MAFIA 的历史最高价为 $ 0.00032125，历史最低价为 $ 0.00005047。

从短期表现来看，MAFIA 在过去 1 小时内的价格变动为 -4.38%，过去 24 小时内变动为 +86.94%，过去 7 天内累计变动为 +194.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MAFIA AI by Virtuals（MAFIA）市场信息

市值 $ 92.70K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 185.41K 流通量 500.00M 总供应量 1,000,000,000.0

MAFIA AI by Virtuals 的当前市值为 $ 92.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MAFIA 的流通量为 500.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 185.41K。