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Mad USD 价格 (MUSD)

USD

Mad USD (MUSD) 实时价格图表

$0.02302221
$0.02302221$0.02302221
+0.90%(1D)

今天 Mad USD (MUSD) 的价格

今天 Mad USD (MUSD) 的实时价格为 0.02302221 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mad USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.42 USD
- Mad USD 当天价格变化为 +0.98%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Mad USD (MUSD) 价格表现 USD

今天内，Mad USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00022448
在过去30天内，Mad USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0048591367
在过去60天内，Mad USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0175549853
在过去90天内，Mad USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0352880035716743

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00022448+0.98%
30天$ -0.0048591367-21.10%
60天$ -0.0175549853-76.25%
90天$ -0.0352880035716743-60.51%

Mad USD (MUSD) 价格分析

Mad USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02248827
$ 0.02248827$ 0.02248827

$ 0.02324026
$ 0.02324026$ 0.02324026

$ 0.467592
$ 0.467592$ 0.467592

-0.09%

+0.98%

-7.23%

Mad USD (MUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.42
$ 10.42$ 10.42

0.00
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什么是Mad USD (MUSD)

The first hybrid CDP and partially collaterised stablecoin platform: Mad USD (MUSD). The MUSD token uses 2 stabilising + minting mechanisms that provides backing for the MUSD token. The MUSD token can be used just like any other traditional stablecoin.

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Mad USD (MUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 Mad USD (MUSD) 的其他问题

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MUSD 兑换为当地货币

1 MUSD 兑换 AUD
A$0.0372959802
1 MUSD 兑换 GBP
0.0186479901
1 MUSD 兑换 EUR
0.0223315437
1 MUSD 兑换 USD
$0.02302221
1 MUSD 兑换 MYR
RM0.1033697229
1 MUSD 兑换 TRY
0.814986234
1 MUSD 兑换 JPY
¥3.6363580695
1 MUSD 兑换 RUB
2.3540209725
1 MUSD 兑换 INR
1.9819820589
1 MUSD 兑换 IDR
Rp371.3259157563
1 MUSD 兑换 PHP
1.3497921723
1 MUSD 兑换 EGP
￡E.1.1637727155
1 MUSD 兑换 BRL
R$0.1402052589
1 MUSD 兑换 CAD
C$0.0331519824
1 MUSD 兑换 BDT
2.8082491758
1 MUSD 兑换 NGN
35.6931739398
1 MUSD 兑换 UAH
0.9733790388
1 MUSD 兑换 VES
Bs1.22017713
1 MUSD 兑换 PKR
Rs6.4109948187
1 MUSD 兑换 KZT
12.148820217
1 MUSD 兑换 THB
฿0.7986404649
1 MUSD 兑换 TWD
NT$0.7606538184
1 MUSD 兑换 CHF
Fr0.0209502111
1 MUSD 兑换 HKD
HK$0.1791127938
1 MUSD 兑换 MAD
.د.م0.2311429884