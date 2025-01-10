Mad USD 价格 (MUSD)
今天 Mad USD (MUSD) 的实时价格为 0.02302221 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mad USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.42 USD
- Mad USD 当天价格变化为 +0.98%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Mad USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00022448。
在过去30天内，Mad USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0048591367。
在过去60天内，Mad USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0175549853。
在过去90天内，Mad USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0352880035716743。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00022448
|+0.98%
|30天
|$ -0.0048591367
|-21.10%
|60天
|$ -0.0175549853
|-76.25%
|90天
|$ -0.0352880035716743
|-60.51%
Mad USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.09%
+0.98%
-7.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The first hybrid CDP and partially collaterised stablecoin platform: Mad USD (MUSD). The MUSD token uses 2 stabilising + minting mechanisms that provides backing for the MUSD token. The MUSD token can be used just like any other traditional stablecoin.
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|1 MUSD 兑换 AUD
A$0.0372959802
|1 MUSD 兑换 GBP
￡0.0186479901
|1 MUSD 兑换 EUR
€0.0223315437
|1 MUSD 兑换 USD
$0.02302221
|1 MUSD 兑换 MYR
RM0.1033697229
|1 MUSD 兑换 TRY
₺0.814986234
|1 MUSD 兑换 JPY
¥3.6363580695
|1 MUSD 兑换 RUB
₽2.3540209725
|1 MUSD 兑换 INR
₹1.9819820589
|1 MUSD 兑换 IDR
Rp371.3259157563
|1 MUSD 兑换 PHP
₱1.3497921723
|1 MUSD 兑换 EGP
￡E.1.1637727155
|1 MUSD 兑换 BRL
R$0.1402052589
|1 MUSD 兑换 CAD
C$0.0331519824
|1 MUSD 兑换 BDT
৳2.8082491758
|1 MUSD 兑换 NGN
₦35.6931739398
|1 MUSD 兑换 UAH
₴0.9733790388
|1 MUSD 兑换 VES
Bs1.22017713
|1 MUSD 兑换 PKR
Rs6.4109948187
|1 MUSD 兑换 KZT
₸12.148820217
|1 MUSD 兑换 THB
฿0.7986404649
|1 MUSD 兑换 TWD
NT$0.7606538184
|1 MUSD 兑换 CHF
Fr0.0209502111
|1 MUSD 兑换 HKD
HK$0.1791127938
|1 MUSD 兑换 MAD
.د.م0.2311429884