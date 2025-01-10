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Mad Scientists 价格 (LAB)

USD

Mad Scientists (LAB) 实时价格图表

$37.23
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-2.40%(1D)

今天 Mad Scientists (LAB) 的价格

今天 Mad Scientists (LAB) 的实时价格为 37.23 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LAB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mad Scientists 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.79K USD
- Mad Scientists 当天价格变化为 -2.42%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Mad Scientists (LAB) 价格表现 USD

今天内，Mad Scientists 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.92646012168664
在过去30天内，Mad Scientists 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.3380588920
在过去60天内，Mad Scientists 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3898129920
在过去90天内，Mad Scientists 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.525880144621478

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.92646012168664-2.42%
30天$ -2.3380588920-6.28%
60天$ -0.3898129920-1.04%
90天$ +5.525880144621478+17.43%

Mad Scientists (LAB) 价格分析

Mad Scientists 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 36.99
$ 36.99$ 36.99

$ 38.73
$ 38.73$ 38.73

$ 30,408,809
$ 30,408,809$ 30,408,809

-0.06%

-2.42%

-11.29%

Mad Scientists (LAB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.79K
$ 7.79K$ 7.79K

0.00
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什么是Mad Scientists (LAB)

This token is used to mint the Mad Scientists NFT collection.

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Mad Scientists (LAB) 资源

官网

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LAB 兑换为当地货币

1 LAB 兑换 AUD
A$60.3126
1 LAB 兑换 GBP
30.1563
1 LAB 兑换 EUR
36.1131
1 LAB 兑换 USD
$37.23
1 LAB 兑换 MYR
RM167.1627
1 LAB 兑换 TRY
1,317.942
1 LAB 兑换 JPY
¥5,880.4785
1 LAB 兑换 RUB
3,806.7675
1 LAB 兑换 INR
3,205.1307
1 LAB 兑换 IDR
Rp600,483.7869
1 LAB 兑换 PHP
2,182.7949
1 LAB 兑换 EGP
￡E.1,881.9765
1 LAB 兑换 BRL
R$226.7307
1 LAB 兑换 CAD
C$53.6112
1 LAB 兑换 BDT
4,541.3154
1 LAB 兑换 NGN
57,720.6474
1 LAB 兑换 UAH
1,574.0844
1 LAB 兑换 VES
Bs1,973.19
1 LAB 兑换 PKR
Rs10,367.4381
1 LAB 兑换 KZT
19,646.271
1 LAB 兑换 THB
฿1,291.5087
1 LAB 兑换 TWD
NT$1,230.0792
1 LAB 兑换 CHF
Fr33.8793
1 LAB 兑换 HKD
HK$289.6494
1 LAB 兑换 MAD
.د.م373.7892