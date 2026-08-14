Mad Coin 今日价格

Mad Coin ($MAD) 今日实时价格为 $ 0.00141114，过去 24 小时内变化了 14.29%。当前 $MAD 兑 USD 的汇率为 $ 0.00141114 每 $MAD。

Mad Coin 目前市值在 $ 686,438 排名第 #-，流通供应量为 486.44M $MAD。过去 24 小时内，$MAD 的交易价格在 $ 0.00116265（低点）和 $ 0.00187582（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00556353，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$MAD 在过去一小时内波动了 -0.46%，过去7 天内波动了 -13.91%。过去一天，总交易量达到 $ 48.36K。

Mad Coin（$MAD）市场信息

市值 $ 686.44K$ 686.44K $ 686.44K 成交量（24H） $ 48.36K$ 48.36K $ 48.36K 完全稀释市值 $ 686.44K$ 686.44K $ 686.44K 流通量 486.44M 486.44M 486.44M 总供应量 486,443,204.372551 486,443,204.372551 486,443,204.372551

Mad Coin 的当前市值为 $ 686.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 48.36K。$MAD 的流通量为 486.44M，总供应量是 486443204.372551，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 686.44K。