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Lyptus 价格 (LYPTUS)

USD

Lyptus (LYPTUS) 实时价格图表

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+0.40%(1D)

今天 Lyptus (LYPTUS) 的价格

今天 Lyptus (LYPTUS) 的实时价格为 0.00192361 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LYPTUS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lyptus 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 43.20 USD
- Lyptus 当天价格变化为 +0.43%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Lyptus (LYPTUS) 价格表现 USD

今天内，Lyptus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Lyptus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000179638
在过去60天内，Lyptus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000466483
在过去90天内，Lyptus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000566111946619647

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.43%
30天$ -0.0000179638-0.93%
60天$ +0.0000466483+2.43%
90天$ +0.0000566111946619647+3.03%

Lyptus (LYPTUS) 价格分析

Lyptus 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00190454
$ 0.00190454$ 0.00190454

$ 0.00194643
$ 0.00194643$ 0.00194643

$ 1.059
$ 1.059$ 1.059

-0.22%

+0.43%

-1.16%

Lyptus (LYPTUS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 43.20
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什么是Lyptus (LYPTUS)

Koala DeFi Finance is a yield farming dapp with an improved buy and burn model.

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Lyptus (LYPTUS) 资源

官网

大家还在问：关于 Lyptus (LYPTUS) 的其他问题

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LYPTUS 兑换为当地货币

1 LYPTUS 兑换 AUD
A$0.0031162482
1 LYPTUS 兑换 GBP
0.0015581241
1 LYPTUS 兑换 EUR
0.0018659017
1 LYPTUS 兑换 USD
$0.00192361
1 LYPTUS 兑换 MYR
RM0.0086370089
1 LYPTUS 兑换 TRY
0.068095794
1 LYPTUS 兑换 JPY
¥0.3038341995
1 LYPTUS 兑换 RUB
0.1966891225
1 LYPTUS 兑换 INR
0.1656035849
1 LYPTUS 兑换 IDR
Rp31.0259633983
1 LYPTUS 兑换 PHP
0.1127812543
1 LYPTUS 兑换 EGP
￡E.0.0972384855
1 LYPTUS 兑换 BRL
R$0.0117147849
1 LYPTUS 兑换 CAD
C$0.0027699984
1 LYPTUS 兑换 BDT
0.2346419478
1 LYPTUS 兑换 NGN
2.9823264718
1 LYPTUS 兑换 UAH
0.0813302308
1 LYPTUS 兑换 VES
Bs0.10195133
1 LYPTUS 兑换 PKR
Rs0.5356676767
1 LYPTUS 兑换 KZT
1.015088997
1 LYPTUS 兑换 THB
฿0.0667300309
1 LYPTUS 兑换 TWD
NT$0.0635560744
1 LYPTUS 兑换 CHF
Fr0.0017504851
1 LYPTUS 兑换 HKD
HK$0.0149656858
1 LYPTUS 兑换 MAD
.د.م0.0193130444