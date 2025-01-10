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Lyfe 价格 (LYFE)

USD

Lyfe (LYFE) 实时价格图表

$2.65
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-0.30%(1D)

今天 Lyfe (LYFE) 的价格

今天 Lyfe (LYFE) 的实时价格为 2.65 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LYFE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lyfe 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24.15 USD
- Lyfe 当天价格变化为 -0.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Lyfe (LYFE) 价格表现 USD

今天内，Lyfe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008188651312524
在过去30天内，Lyfe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0651672100
在过去60天内，Lyfe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1416925850
在过去90天内，Lyfe 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0780487209441824

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.008188651312524-0.30%
30天$ -0.0651672100-2.45%
60天$ -0.1416925850-5.34%
90天$ -0.0780487209441824-2.86%

Lyfe (LYFE) 价格分析

Lyfe 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.65
$ 2.65$ 2.65

$ 2.78
$ 2.78$ 2.78

$ 5.45
$ 5.45$ 5.45

+0.08%

-0.30%

-2.71%

Lyfe (LYFE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.15
$ 24.15$ 24.15

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什么是Lyfe (LYFE)

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Lyfe (LYFE) 资源

官网

大家还在问：关于 Lyfe (LYFE) 的其他问题

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LYFE 兑换为当地货币

1 LYFE 兑换 AUD
A$4.293
1 LYFE 兑换 GBP
2.1465
1 LYFE 兑换 EUR
2.5705
1 LYFE 兑换 USD
$2.65
1 LYFE 兑换 MYR
RM11.8985
1 LYFE 兑换 TRY
93.81
1 LYFE 兑换 JPY
¥418.5675
1 LYFE 兑换 RUB
270.9625
1 LYFE 兑换 INR
228.1385
1 LYFE 兑换 IDR
Rp42,741.9295
1 LYFE 兑换 PHP
155.3695
1 LYFE 兑换 EGP
￡E.133.9575
1 LYFE 兑换 BRL
R$16.1385
1 LYFE 兑换 CAD
C$3.816
1 LYFE 兑换 BDT
323.247
1 LYFE 兑换 NGN
4,108.507
1 LYFE 兑换 UAH
112.042
1 LYFE 兑换 VES
Bs140.45
1 LYFE 兑换 PKR
Rs737.9455
1 LYFE 兑换 KZT
1,398.405
1 LYFE 兑换 THB
฿91.9285
1 LYFE 兑换 TWD
NT$87.556
1 LYFE 兑换 CHF
Fr2.4115
1 LYFE 兑换 HKD
HK$20.617
1 LYFE 兑换 MAD
.د.م26.606