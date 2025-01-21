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LUSD 价格 (LUSD)

USD

LUSD (LUSD) 实时价格图表

$1.29
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+3.10%(1D)

今天 LUSD (LUSD) 的价格

今天 LUSD (LUSD) 的实时价格为 1.29 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
LUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.61K USD
- LUSD 当天价格变化为 +3.15%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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LUSD (LUSD) 价格表现 USD

今天内，LUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03932276
在过去30天内，LUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1269175530
在过去60天内，LUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2279076540
在过去90天内，LUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1317843935926073

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03932276+3.15%
30天$ +0.1269175530+9.84%
60天$ +0.2279076540+17.67%
90天$ +0.1317843935926073+11.38%

LUSD (LUSD) 价格分析

LUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.22
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$ 1.35
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$ 1.71
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+0.35%

+3.15%

+7.09%

LUSD (LUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.61K
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什么是LUSD (LUSD)

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官网

大家还在问：关于 LUSD (LUSD) 的其他问题

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LUSD 兑换为当地货币

1 LUSD 兑换 AUD
A$2.064
1 LUSD 兑换 GBP
1.0449
1 LUSD 兑换 EUR
1.2384
1 LUSD 兑换 USD
$1.29
1 LUSD 兑换 MYR
RM5.7663
1 LUSD 兑换 TRY
45.9369
1 LUSD 兑换 JPY
¥200.7111
1 LUSD 兑换 RUB
130.2771
1 LUSD 兑换 INR
111.585
1 LUSD 兑换 IDR
Rp21,147.5376
1 LUSD 兑换 PHP
75.3747
1 LUSD 兑换 EGP
￡E.64.8999
1 LUSD 兑换 BRL
R$7.7787
1 LUSD 兑换 CAD
C$1.8576
1 LUSD 兑换 BDT
157.2897
1 LUSD 兑换 NGN
2,003.0991
1 LUSD 兑换 UAH
54.4767
1 LUSD 兑换 VES
Bs69.66
1 LUSD 兑换 PKR
Rs359.7294
1 LUSD 兑换 KZT
684.345
1 LUSD 兑换 THB
฿43.9116
1 LUSD 兑换 TWD
NT$42.2346
1 LUSD 兑换 CHF
Fr1.161
1 LUSD 兑换 HKD
HK$10.0362
1 LUSD 兑换 MAD
.د.م12.9258