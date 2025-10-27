Luntra Infrastructure（$LUNTRA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00372154 最低价 $ 0.00001696 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.87%

Luntra Infrastructure（$LUNTRA）当前实时价格为 $0.0000171。过去 24 小时内，$LUNTRA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。$LUNTRA 的历史最高价为 $ 0.00372154，历史最低价为 $ 0.00001696。

从短期表现来看，$LUNTRA 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -0.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Luntra Infrastructure（$LUNTRA）市场信息

市值 $ 14.02K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 17.10K 流通量 820.00M 总供应量 1,000,000,000.0

Luntra Infrastructure 的当前市值为 $ 14.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$LUNTRA 的流通量为 820.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.10K。