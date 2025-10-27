Lunos（UNO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00171662 24H最低价 $ 0.00176034 24H最高价 历史最高 $ 1.24 最低价 $ 0.00150623 涨跌幅（1H） -0.13% 涨跌幅（1D） -1.52% 漲跌幅（7D） +3.49%

Lunos（UNO）当前实时价格为 $0.00173173。过去 24 小时内，UNO 的交易价格在 $ 0.00171662 至 $ 0.00176034 之间波动，市场活跃度显著。UNO 的历史最高价为 $ 1.24，历史最低价为 $ 0.00150623。

从短期表现来看，UNO 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.13%，过去 24 小时内变动为 -1.52%，过去 7 天内累计变动为 +3.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Lunos（UNO）市场信息

市值 $ 398.86K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 548.43K 流通量 230.89M 总供应量 317,470,452.8070446

Lunos 的当前市值为 $ 398.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UNO 的流通量为 230.89M，总供应量是 317470452.8070446，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 548.43K。