Lunc Cookie Do Coin 今日价格

Lunc Cookie Do Coin (DO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 DO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DO。

Lunc Cookie Do Coin 目前市值在 $ 383,768 排名第 #-，流通供应量为 366.41T DO。过去 24 小时内，DO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DO 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 -0.83%。过去一天，总交易量达到 --。

Lunc Cookie Do Coin（DO）市场信息

市值 $ 383.77K$ 383.77K $ 383.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 383.77K$ 383.77K $ 383.77K 流通量 366.41T 366.41T 366.41T 总供应量 366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0

Lunc Cookie Do Coin 的当前市值为 $ 383.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DO 的流通量为 366.41T，总供应量是 366407793149290.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 383.77K。