Lunar Lad 今日价格

Lunar Lad (LAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.30%。当前 LAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LAD。

Lunar Lad 目前市值在 $ 407,291 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M LAD。过去 24 小时内，LAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LAD 在过去一小时内波动了 -0.81%，过去7 天内波动了 +23.50%。过去一天，总交易量达到 $ 137.31K。

Lunar Lad（LAD）市场信息

市值 $ 407.29K$ 407.29K $ 407.29K 成交量（24H） $ 137.31K$ 137.31K $ 137.31K 完全稀释市值 $ 407.29K$ 407.29K $ 407.29K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,996,172.085342 999,996,172.085342 999,996,172.085342

Lunar Lad 的当前市值为 $ 407.29K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 137.31K。LAD 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999996172.085342，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 407.29K。