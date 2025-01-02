Lunar 价格 (LNR)

USD

Lunar (LNR) 实时价格图表

$0.00323178
$0.00323178$0.00323178
+2.70%(1D)

今天 Lunar (LNR) 的价格

今天 Lunar (LNR) 的实时价格为 0.00323178 USD。目前其市值为 $ 257.84K USD。LNR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lunar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 909.83 USD
- Lunar 当天价格变化为 +2.73%
- 其循环供应量为 79.99M USD

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Lunar (LNR) 价格表现 USD

今天内，Lunar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Lunar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007485898
在过去60天内，Lunar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015327702
在过去90天内，Lunar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001143807419190772

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.73%
30天$ +0.0007485898+23.16%
60天$ +0.0015327702+47.43%
90天$ +0.001143807419190772+54.78%

Lunar (LNR) 价格分析

Lunar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00310993
$ 0.00310993$ 0.00310993

$ 0.00325356
$ 0.00325356$ 0.00325356

$ 0.092252
$ 0.092252$ 0.092252

-0.33%

+2.73%

+8.16%

Lunar (LNR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 257.84K
$ 257.84K$ 257.84K

$ 909.83
$ 909.83$ 909.83

79.99M
79.99M 79.99M

什么是Lunar (LNR)

LNR is the community currency and utility token that powers the Lunar Ecosystem.

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Lunar (LNR) 资源

官网

大家还在问：关于 Lunar (LNR) 的其他问题

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LNR 兑换为当地货币

1 LNR 兑换 AUD
A$0.005170848
1 LNR 兑换 GBP
0.002585424
1 LNR 兑换 EUR
0.0031348266
1 LNR 兑换 USD
$0.00323178
1 LNR 兑换 MYR
RM0.0144460566
1 LNR 兑换 TRY
0.1140495162
1 LNR 兑换 JPY
¥0.5067754218
1 LNR 兑换 RUB
0.35872758
1 LNR 兑换 INR
0.277125135
1 LNR 兑换 IDR
Rp52.1254765734
1 LNR 兑换 PHP
0.1873786044
1 LNR 兑换 EGP
￡E.0.1640774706
1 LNR 兑换 BRL
R$0.020037036
1 LNR 兑换 CAD
C$0.0046537632
1 LNR 兑换 BDT
0.38619771
1 LNR 兑换 NGN
4.9950068502
1 LNR 兑换 UAH
0.1360902558
1 LNR 兑换 VES
Bs0.16482078
1 LNR 兑换 PKR
Rs0.900697086
1 LNR 兑换 KZT
1.6964582754
1 LNR 兑换 THB
฿0.1107854184
1 LNR 兑换 TWD
NT$0.1062609264
1 LNR 兑换 CHF
Fr0.002908602
1 LNR 兑换 HKD
HK$0.0251109306
1 LNR 兑换 MAD
.د.م0.0326732958