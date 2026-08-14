LumiWave Protocol 今日价格

LumiWave Protocol (LWP) 今日实时价格为 $ 0.00203087，过去 24 小时内变化了 9.56%。当前 LWP 兑 USD 的汇率为 $ 0.00203087 每 LWP。

LumiWave Protocol 目前市值在 $ 1,643,450 排名第 #-，流通供应量为 809.23M LWP。过去 24 小时内，LWP 的交易价格在 $ 0.00194976（低点）和 $ 0.00267853（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01812999，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LWP 在过去一小时内波动了 -2.06%，过去7 天内波动了 +0.93%。过去一天，总交易量达到 $ 343.64K。

LumiWave Protocol（LWP）市场信息

市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 成交量（24H） $ 343.64K$ 343.64K $ 343.64K 完全稀释市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 流通量 809.23M 809.23M 809.23M 总供应量 809,234,939.9 809,234,939.9 809,234,939.9

LumiWave Protocol 的当前市值为 $ 1.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 343.64K。LWP 的流通量为 809.23M，总供应量是 809234939.9，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.64M。