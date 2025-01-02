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LumiWave 价格 (LWA)

USD

LumiWave (LWA) 实时价格图表

$0.02127745
$0.02127745$0.02127745
+2.60%(1D)

今天 LumiWave (LWA) 的价格

今天 LumiWave (LWA) 的实时价格为 0.02127745 USD。目前其市值为 $ 16.39M USD。LWA 兑换 USD 的价格为实时更新。
LumiWave 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 342.23K USD
- LumiWave 当天价格变化为 +2.74%
- 其循环供应量为 770.08M USD

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LumiWave (LWA) 价格表现 USD

今天内，LumiWave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00056786
在过去30天内，LumiWave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0051137946
在过去60天内，LumiWave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006472621
在过去90天内，LumiWave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00035297567112806

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00056786+2.74%
30天$ -0.0051137946-24.03%
60天$ +0.0006472621+3.04%
90天$ -0.00035297567112806-1.63%

LumiWave (LWA) 价格分析

LumiWave 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02067315
$ 0.02067315$ 0.02067315

$ 0.02131372
$ 0.02131372$ 0.02131372

$ 0.778144
$ 0.778144$ 0.778144

+0.15%

+2.74%

-4.68%

LumiWave (LWA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 16.39M
$ 16.39M$ 16.39M

$ 342.23K
$ 342.23K$ 342.23K

770.08M
770.08M 770.08M

什么是LumiWave (LWA)

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LumiWave (LWA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 LumiWave (LWA) 的其他问题

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LWA 兑换为当地货币

1 LWA 兑换 AUD
A$0.03404392
1 LWA 兑换 GBP
0.01702196
1 LWA 兑换 EUR
0.020426352
1 LWA 兑换 USD
$0.02127745
1 LWA 兑换 MYR
RM0.0951102015
1 LWA 兑换 TRY
0.7513067595
1 LWA 兑换 JPY
¥3.344389591
1 LWA 兑换 RUB
2.3722229005
1 LWA 兑换 INR
1.8245413375
1 LWA 兑换 IDR
Rp343.1846293735
1 LWA 兑换 PHP
1.232815453
1 LWA 兑换 EGP
￡E.1.080468911
1 LWA 兑换 BRL
R$0.131494641
1 LWA 兑换 CAD
C$0.030639528
1 LWA 兑换 BDT
2.542655275
1 LWA 兑换 NGN
32.937067051
1 LWA 兑换 UAH
0.894929547
1 LWA 兑换 VES
Bs1.08514995
1 LWA 兑换 PKR
Rs5.9268336975
1 LWA 兑换 KZT
11.1691718285
1 LWA 兑换 THB
฿0.729390986
1 LWA 兑换 TWD
NT$0.699602556
1 LWA 兑换 CHF
Fr0.019149705
1 LWA 兑换 HKD
HK$0.1653257865
1 LWA 兑换 MAD
.د.م0.214902245