Lumint 今日价格

Lumint (LUMINT) 今日实时价格为 $ 0.01402009，过去 24 小时内变化了 15.49%。当前 LUMINT 兑 USD 的汇率为 $ 0.01402009 每 LUMINT。

Lumint 目前市值在 $ 8,972,940 排名第 #-，流通供应量为 190.00M LUMINT。过去 24 小时内，LUMINT 的交易价格在 $ 0.01349759（低点）和 $ 0.01667493（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.079033，而历史最低价为 $ 0.00844951。

短期表现方面，LUMINT 在过去一小时内波动了 +1.49%，过去7 天内波动了 -27.24%。过去一天，总交易量达到 $ 18.00K。

Lumint（LUMINT）市场信息

市值 $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M 成交量（24H） $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K 完全稀释市值 $ 42.06M$ 42.06M $ 42.06M 流通量 190.00M 190.00M 190.00M 总供应量 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Lumint 的当前市值为 $ 8.97M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.00K。LUMINT 的流通量为 190.00M，总供应量是 3000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.06M。