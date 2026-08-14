LUMI Credits 今日价格

LUMI Credits (LUMI) 今日实时价格为 $ 0.0408616，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 LUMI 兑 USD 的汇率为 $ 0.0408616 每 LUMI。

LUMI Credits 目前市值在 $ 5,230,285 排名第 #-，流通供应量为 128.00M LUMI。过去 24 小时内，LUMI 的交易价格在 $ 0.0408554（低点）和 $ 0.04109993（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.898052，而历史最低价为 $ 0.00134419。

短期表现方面，LUMI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.94%。过去一天，总交易量达到 $ 518.76。

LUMI Credits（LUMI）市场信息

市值 $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M 成交量（24H） $ 518.76$ 518.76 $ 518.76 完全稀释市值 $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M 流通量 128.00M 128.00M 128.00M 总供应量 128,000,000.0 128,000,000.0 128,000,000.0

LUMI Credits 的当前市值为 $ 5.23M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 518.76。LUMI 的流通量为 128.00M，总供应量是 128000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.23M。