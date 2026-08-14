Lumena 今日价格

Lumena (LUMENA) 今日实时价格为 $ 1,47，过去 24 小时内变化了 8,38%。当前 LUMENA 兑 USD 的汇率为 $ 1,47 每 LUMENA。

Lumena 目前市值在 $ 504.541 排名第 #-，流通供应量为 343,89K LUMENA。过去 24 小时内，LUMENA 的交易价格在 $ 1,36（低点）和 $ 1,6（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,4，而历史最低价为 $ 0,289818。

短期表现方面，LUMENA 在过去一小时内波动了 -%0,70，过去7 天内波动了 -%17,27。过去一天，总交易量达到 $ 13,29K。

Lumena（LUMENA）市场信息

市值 $ 504,54K$ 504,54K $ 504,54K 成交量（24H） $ 13,29K$ 13,29K $ 13,29K 完全稀释市值 $ 727,44K$ 727,44K $ 727,44K 流通量 343,89K 343,89K 343,89K 总供应量 495.813,072606 495.813,072606 495.813,072606

Lumena 的当前市值为 $ 504,54K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 13,29K。LUMENA 的流通量为 343,89K，总供应量是 495813.072606，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 727,44K。