Luka Modric 今日价格

Luka Modric (MODRIC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MODRIC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MODRIC。

Luka Modric 目前市值在 $ 100,654 排名第 #-，流通供应量为 874.95M MODRIC。过去 24 小时内，MODRIC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00122779，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MODRIC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.08%。过去一天，总交易量达到 $ 18.37。

Luka Modric（MODRIC）市场信息

市值 $ 100.65K$ 100.65K $ 100.65K 成交量（24H） $ 18.37$ 18.37 $ 18.37 完全稀释市值 $ 115.03K$ 115.03K $ 115.03K 流通量 874.95M 874.95M 874.95M 总供应量 999,948,308.070387 999,948,308.070387 999,948,308.070387

Luka Modric 的当前市值为 $ 100.65K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.37。MODRIC 的流通量为 874.95M，总供应量是 999948308.070387，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 115.03K。