Lucrar 今日价格

Lucrar (LCR) 今日实时价格为 $ 0.117661，过去 24 小时内变化了 0.51%。当前 LCR 兑 USD 的汇率为 $ 0.117661 每 LCR。

Lucrar 目前市值在 $ 318,713 排名第 #-，流通供应量为 2.71M LCR。过去 24 小时内，LCR 的交易价格在 $ 0.116299（低点）和 $ 0.117826（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.183729，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LCR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.74%。过去一天，总交易量达到 $ 51.87。

Lucrar（LCR）市场信息

市值 $ 318.71K$ 318.71K $ 318.71K 成交量（24H） $ 51.87$ 51.87 $ 51.87 完全稀释市值 $ 11.77M$ 11.77M $ 11.77M 流通量 2.71M 2.71M 2.71M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Lucrar 的当前市值为 $ 318.71K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 51.87。LCR 的流通量为 2.71M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.77M。