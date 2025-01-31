Lucky Coin 价格 (LUCKY)
今天 Lucky Coin (LUCKY) 的实时价格为 35.42 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LUCKY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lucky Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 124.97 USD
- Lucky Coin 当天价格变化为 +0.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Lucky Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.185134。
在过去30天内，Lucky Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.7500065660。
在过去60天内，Lucky Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -21.5027629740。
在过去90天内，Lucky Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -11.017463292833584。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.185134
|+0.53%
|30天
|$ -1.7500065660
|-4.94%
|60天
|$ -21.5027629740
|-60.70%
|90天
|$ -11.017463292833584
|-23.72%
Lucky Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+0.53%
-6.15%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Lucky Coin is a meme and community coin built on the Avalanche blockchain. It has a very small supply of 777 total tokens, and holding different amounts of tokens currently unlocks different channels in our Discord. Holding over 1 whole token or 3 whole tokens has earned people various whitelist spots on up and coming projects. Our aim is to create a vibrant community and provide them with unique opportunities and access within web3.
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|1 LUCKY 兑换 AUD
A$56.672
|1 LUCKY 兑换 GBP
￡28.336
|1 LUCKY 兑换 EUR
€34.0032
|1 LUCKY 兑换 USD
$35.42
|1 LUCKY 兑换 MYR
RM157.619
|1 LUCKY 兑换 TRY
₺1,270.1612
|1 LUCKY 兑换 JPY
¥5,478.4114
|1 LUCKY 兑换 RUB
₽3,468.6806
|1 LUCKY 兑换 INR
₹3,068.7888
|1 LUCKY 兑换 IDR
Rp580,655.6448
|1 LUCKY 兑换 PHP
₱2,069.5906
|1 LUCKY 兑换 EGP
￡E.1,778.7924
|1 LUCKY 兑换 BRL
R$207.9154
|1 LUCKY 兑换 CAD
C$51.0048
|1 LUCKY 兑换 BDT
৳4,320.5316
|1 LUCKY 兑换 NGN
₦54,744.7978
|1 LUCKY 兑换 UAH
₴1,480.2018
|1 LUCKY 兑换 VES
Bs2,018.94
|1 LUCKY 兑换 PKR
Rs9,877.2212
|1 LUCKY 兑换 KZT
₸18,380.8548
|1 LUCKY 兑换 THB
฿1,190.4662
|1 LUCKY 兑换 TWD
NT$1,166.0264
|1 LUCKY 兑换 CHF
Fr32.2322
|1 LUCKY 兑换 HKD
HK$275.9218
|1 LUCKY 兑换 MAD
.د.م355.2626