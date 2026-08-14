Lucid USDC 今日价格

Lucid USDC (LUSDC) 今日实时价格为 $ 0.9938，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 LUSDC 兑 USD 的汇率为 $ 0.9938 每 LUSDC。

Lucid USDC 目前市值在 $ 124,462 排名第 #-，流通供应量为 50.00K LUSDC。过去 24 小时内，LUSDC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.006，而历史最低价为 $ 0.990113。

短期表现方面，LUSDC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 149.21。

Lucid USDC（LUSDC）市场信息

市值 $ 124.46K$ 124.46K $ 124.46K 成交量（24H） $ 149.21$ 149.21 $ 149.21 完全稀释市值 $ 124.38K$ 124.38K $ 124.38K 流通量 50.00K 50.00K 50.00K 总供应量 50,000.740364 50,000.740364 50,000.740364

Lucid USDC 的当前市值为 $ 124.46K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 149.21。LUSDC 的流通量为 50.00K，总供应量是 50000.740364，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 124.38K。