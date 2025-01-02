今天 LRT Squared (LRT2) 的价格

今天 LRT Squared (LRT2) 的实时价格为 2,337.47 USD。目前其市值为 $ 9.98M USD。LRT2 兑换 USD 的价格为实时更新。

LRT Squared 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 18.26K USD

- LRT Squared 当天价格变化为 +5.67%

- 其循环供应量为 4.27K USD

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