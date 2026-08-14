LOXI 今日价格

LOXI (LOXI) 今日实时价格为 $ 0.00226156，过去 24 小时内变化了 1.89%。当前 LOXI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00226156 每 LOXI。

LOXI 目前市值在 $ 2,260,920 排名第 #-，流通供应量为 1.00B LOXI。过去 24 小时内，LOXI 的交易价格在 $ 0.00191185（低点）和 $ 0.00238668（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00535423，而历史最低价为 $ 0.00171855。

短期表现方面，LOXI 在过去一小时内波动了 +0.66%，过去7 天内波动了 +21.74%。过去一天，总交易量达到 $ 74.92K。

LOXI（LOXI）市场信息

市值 $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M 成交量（24H） $ 74.92K$ 74.92K $ 74.92K 完全稀释市值 $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

LOXI 的当前市值为 $ 2.26M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 74.92K。LOXI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.26M。