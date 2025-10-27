Louie（LOUIE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00199437 $ 0.00199437 $ 0.00199437 24H最低价 $ 0.00216816 $ 0.00216816 $ 0.00216816 24H最高价 24H最低价 $ 0.00199437$ 0.00199437 $ 0.00199437 24H最高价 $ 0.00216816$ 0.00216816 $ 0.00216816 历史最高 $ 0.01063902$ 0.01063902 $ 0.01063902 最低价 $ 0.00043275$ 0.00043275 $ 0.00043275 涨跌幅（1H） -0.39% 涨跌幅（1D） +4.00% 漲跌幅（7D） -3.26% 漲跌幅（7D） -3.26%

Louie（LOUIE）当前实时价格为 $0.00214665。过去 24 小时内，LOUIE 的交易价格在 $ 0.00199437 至 $ 0.00216816 之间波动，市场活跃度显著。LOUIE 的历史最高价为 $ 0.01063902，历史最低价为 $ 0.00043275。

从短期表现来看，LOUIE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.39%，过去 24 小时内变动为 +4.00%，过去 7 天内累计变动为 -3.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Louie（LOUIE）市场信息

市值 $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M 流通量 999.41M 999.41M 999.41M 总供应量 999,411,127.274 999,411,127.274 999,411,127.274

Louie 的当前市值为 $ 2.15M, 它过去 24 小时的交易量为 --。LOUIE 的流通量为 999.41M，总供应量是 999411127.274，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.15M。