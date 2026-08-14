Lotos 今日价格

Lotos (LTS) 今日实时价格为 $ 0.01582561，过去 24 小时内变化了 9.47%。当前 LTS 兑 USD 的汇率为 $ 0.01582561 每 LTS。

Lotos 目前市值在 $ 2,104,653 排名第 #-，流通供应量为 132.99M LTS。过去 24 小时内，LTS 的交易价格在 $ 0.01571586（低点）和 $ 0.01753163（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04767392，而历史最低价为 $ 0.01367182。

短期表现方面，LTS 在过去一小时内波动了 +0.70%，过去7 天内波动了 -16.55%。过去一天，总交易量达到 $ 14.25K。

Lotos（LTS）市场信息

市值 $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M 成交量（24H） $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K 完全稀释市值 $ 15.83M$ 15.83M $ 15.83M 流通量 132.99M 132.99M 132.99M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Lotos 的当前市值为 $ 2.10M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 14.25K。LTS 的流通量为 132.99M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.83M。