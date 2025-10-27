Lorenzo Wrapped Bitcoin（ENZOBTC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 115,819$ 115,819 $ 115,819 最低价 $ 108,449$ 108,449 $ 108,449 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -1.33% 漲跌幅（7D） -1.33%

Lorenzo Wrapped Bitcoin（ENZOBTC）当前实时价格为 $111,142。过去 24 小时内，ENZOBTC 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ENZOBTC 的历史最高价为 $ 115,819，历史最低价为 $ 108,449。

从短期表现来看，ENZOBTC 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -1.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Lorenzo Wrapped Bitcoin（ENZOBTC）市场信息

市值 $ 66.81M$ 66.81M $ 66.81M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 66.81M$ 66.81M $ 66.81M 流通量 601.09 601.09 601.09 总供应量 601.08726415 601.08726415 601.08726415

Lorenzo Wrapped Bitcoin 的当前市值为 $ 66.81M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ENZOBTC 的流通量为 601.09，总供应量是 601.08726415，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 66.81M。