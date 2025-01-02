Looter 价格 (LOOTER)

USD

Looter (LOOTER) 实时价格图表

$0.01679568
$0.01679568$0.01679568
+3.10%(1D)

今天 Looter (LOOTER) 的价格

今天 Looter (LOOTER) 的实时价格为 0.01679568 USD。目前其市值为 $ 750.77K USD。LOOTER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Looter 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 138.50 USD
- Looter 当天价格变化为 +3.18%
- 其循环供应量为 44.70M USD

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Looter (LOOTER) 价格表现 USD

今天内，Looter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00051703
在过去30天内，Looter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0024351283
在过去60天内，Looter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0054118368
在过去90天内，Looter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007540068549025683

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00051703+3.18%
30天$ -0.0024351283-14.49%
60天$ +0.0054118368+32.22%
90天$ +0.007540068549025683+81.46%

Looter (LOOTER) 价格分析

Looter 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01617154
$ 0.01617154$ 0.01617154

$ 0.01691686
$ 0.01691686$ 0.01691686

$ 0.056655
$ 0.056655$ 0.056655

+0.11%

+3.18%

-2.70%

Looter (LOOTER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 750.77K
$ 750.77K$ 750.77K

$ 138.50
$ 138.50$ 138.50

44.70M
44.70M 44.70M

什么是Looter (LOOTER)

Looter is a multi-chain suite of trading tools. You name it, MEV protected transactions, lighting fast sniping - we've got it all.

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Looter (LOOTER) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Looter (LOOTER) 的其他问题

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LOOTER 兑换为当地货币

1 LOOTER 兑换 AUD
A$0.026873088
1 LOOTER 兑换 GBP
0.013436544
1 LOOTER 兑换 EUR
0.0162918096
1 LOOTER 兑换 USD
$0.01679568
1 LOOTER 兑换 MYR
RM0.0750766896
1 LOOTER 兑换 TRY
0.5927195472
1 LOOTER 兑换 JPY
¥2.6337305808
1 LOOTER 兑换 RUB
1.86432048
1 LOOTER 兑换 INR
1.44022956
1 LOOTER 兑换 IDR
Rp270.8980265904
1 LOOTER 兑换 PHP
0.9738135264
1 LOOTER 兑换 EGP
￡E.0.8527166736
1 LOOTER 兑换 BRL
R$0.104133216
1 LOOTER 兑换 CAD
C$0.0241857792
1 LOOTER 兑换 BDT
2.00708376
1 LOOTER 兑换 NGN
25.9592350512
1 LOOTER 兑换 UAH
0.7072660848
1 LOOTER 兑换 VES
Bs0.85657968
1 LOOTER 兑换 PKR
Rs4.680956016
1 LOOTER 兑换 KZT
8.8165563024
1 LOOTER 兑换 THB
฿0.5757559104
1 LOOTER 兑换 TWD
NT$0.5522419584
1 LOOTER 兑换 CHF
Fr0.015116112
1 LOOTER 兑换 HKD
HK$0.1305024336
1 LOOTER 兑换 MAD
.د.م0.1698043248